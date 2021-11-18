Politeknik ayaklanmasının yıldönümü Güney Kıbrıs'ta da anıldı

Yunanistan'daki Politeknik Okulu öğrencilerinin 17 Kasım 1973'te cuntaya karşı ayaklanmalarının 48’inci yıldönümü, Rum tarafındaki öğrenciler tarafından da anıldı.

Fileleftheros, Öğrenci Koordinasyon Komitesi PSEM tarafından düzenlenen etkinlik sırasında, öğrencilerin PASİDİ binasından Amerikan Büyükelçiliğine yürüyerek bir karar sureti verdiklerini belirtti.

Politeknik ayaklanmasını anmak için barışçıl bir etkinlik yaptıklarını yazan gazete, Rum öğrencilerin “Yunanistan’daki halk egemenliğini ele geçirmeye çalışan ve ulusal bağımsızlığı manipüle eden ABD’nin politikasını kınadıklarını” kaydetti.

Öğrencilerin yürüyüş esnasında ellerinde Rum-Yunan bayraklarının yanı sıra panolar tuttuklarını da yazan gazete, yürüyüşün polisin koyduğu korkuluklar yüzünden elçilik binasına gelmeden durduğunu ve öğrencilerin Politeknik ayaklanmasında hayatını kaybedenler anısına buraya çiçek bıraktığını ekledi.

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18/11/2021 13:50