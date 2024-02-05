Politis Gazetesi, Akan Kürşat’ın Kıbrıs’a iade talep ettiğini iddia ediyor

Hakkında 2007 yılından bu yana hakkında uluslararası tutuklama kararı olduğu gerekçesiyle İtalya'da tutuklanan Kıbrıslı Türk avukat Akan Kürşat davasında önemli bir gelişme yaşandı.

Politisin haberine göre, Akan Kürşat, geçtiğimiz perşembe günü avukatları aracılığıyla, soruşturma altındaki suçlarla ilgili adli sürecin başlatılması amacıyla Kıbrıs'a iadesine ilişkin muvafakatname belgesi verdi.

Aynı bilgiye göre, Rum Polisinin, Akan Kürşat”a eşlik etmek üzere Kıbrıs'a sorgulanmak ve suç duyurusunda bulunmak üzere, hafta içinde üyelerini İtalya'ya göndermesi bekleniyor.