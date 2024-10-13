Politis Gazetesi, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’ya Cumhurbaşkanı Adaylığını sordu

Politis gazetesi, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı’yla gerçekleştirilen bir söyleşiye yer verdi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı, “Ait olduğum ilerici alanda bencil hareketlere gerek olmadığına inanıyorum. Mesela kuzeydeki önceki seçimlerde Türkiye'nin seçimlerimize müdahalesinin etkilerini yaşadık. Bu kez Kıbrıs Türk toplumundaki ilerici güçler bölünmemeli, ancak ilerici güçler olarak halkın önüne yeni, ortak bir program-manifesto koymamız gerektiğini anlamalıyız” dedi.

Harmancı, “Federasyonun en iyi çözüm olduğunu söylüyoruz ama federasyona nasıl ulaşacağımızı vatandaşa anlatmamız lazım. Bu, bölgesel ve uluslararası gelişmeleri, Türkiye ve Yunanistan'ın konumunu vb. de dikkate alacak yeni ve net bir program, bir manifesto aracılığıyla yapılabilir. Kıbrıs meselesindeki çıkmaza son vermeye çalışacak kadar da cesur olmalıyız. Aday olup olmayacağımı söyleyemem ama ilerici partilerin ortak manifesto oluşturmasından yanayım diyebilirim. Daha sonra bu manifestoyu kimin uygulayabileceğini göreceğiz” diye ekledi.