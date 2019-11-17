Politis: Silah tasarrufunda Irak'ı geçtik

Güney Kıbrıs’ta ortalama 100 kişiye 36,4 silah düştüğü ve bu ortaklama ile Irak, Suriye ve Lübnan’ı da aşarak dünya sıralamasındaki yerinin 5’incilik ve 9’unculuk arasında değiştiği bildirildi.

Politis, haberi, “Silah Tasarrufu Oranında Irak’ı da Geçtik… Kıbrıslılar Hiçbir Denetim Olmaksızın Tamamen Silahlı … Kıbrıs Dünya Silah Dağılımında İlk Onda… Çalıntı Savaş Tüfekleri veya Av Tüfekleri Silahlı Soygun veya Cinayet Gibi Yasadışı Faaliyetlerde Kullanıldı… Av Silahı ve Seferi Silah Tasarruf Edenlerin Ruh Sağlığı Kontrol Edilmiyor” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Gazete, “World Population Review” verilerine dayanarak Güney Kıbrıs’ın yıllardır, kişi başına silah dağılımı açısından dünya çapında ilk 10’un içerisinde yer aldığını, aynı şeyin, “Small Arms Survey” listesinde de geçerli olduğunu yazdı.

“Kıbrıs (silah dağılımında) 100 kişiye ortalama 36,4 ile, son yıllarda savaşlarla parçalanmış ve silahlı mezhep çatışmalarının üst düzeyde bulunduğu Irak, Suriye ve Lübnan’ı da geçti” ifadesini kullanan gazete şunları ekledi:

“Nüfusu bir milyonu henüz geçen bir ada ülkesinde yaklaşık 285 bin silah var. Bunların yaklaşık 155 bini kayıtlı silahlardır.

Yasa metnine göre bu silahlar sivil kullanım (av veya atıcılık sporu için düz namlulu veya çift namlulu) ve savunma maksadıyla evine silah götüren seferiler tarafından kullanılan (G-3, ‘çek’ Vz58, çeşitli tiplerde kaleşnikof tipi hücum tüfekleri ile birime ve uzmanlığa göre HK11 makineli tüfekleri) savaş (askerî) kullanım içindir.

Alanı, kültürü, avın yaygınlığı, demografi ve seferilerin göreve sık çağrılması (yılda en az üç kez) dikkate alındığında Kıbrıs’ta bir silah yaygınlığı vardır, ve bu, 25-70 yaş aralığındaki üç kişiden birinin -büyük ihtimalle- yasal tasarruf ettiği bir av tüfeği veya askerî tüfeği olduğunu gösteriyor.”

Gazete suç oranının “düşük olmasına” rağmen son yıllarda çalıntı askerî tüfeklerin soygun veya cinayet gibi suçlarda kullanıldığını, bunun da RMMO seferilerinin, kendilerine zimmet edilen askerî silahları öngörüldüğü şekilde (güvenli yerde, kullanılamaması için tetiği olmadan) saklamamalarından kaynaklandığını ve Rum Yönetiminin, tasarrufunda silah bulunduranların psikolojik sağlık durumunu denetlemediğini belirtti.

Av tüfeklerinin de yakın mesafeden öldürücü olduğuna dikkat çekilerek, av tüfeği tasarrufunun küçümsenmemesi gerektiğine işaret edildi.

Gazete bu konunun, önceki gün Lefkoşa’nın Rum kesimindeki bir apartmanda, av tüfekli 62 yaşındaki bir Rumun evinin balkonundan komşusunu tehdit etmesi olayıyla yeniden gündeme geldiğini yazdı ve 2014 yılında da bir RMMO seferisinin zimmetindeki G-3 tüfeği ile eşini ve oğlunu öldürdüğünü hatırlatarak her iki olayda da silahlı kişilerin psikolojik sağlıklarının yerinde olmadığını belirtti.

Haftalık Simerini haberi “Silah Tasarrufu Dosyası: Her Evde Silah... Yasa ve Boşluklar” başlığıyla aktardı ve Milli Muhafız Ordusu seferilerinin ve avcıların sayısı düşünüldüğünde Kıbrıs’ta silah sayısının yüksek olduğunu söylemek abartı olmaz” vurgusunu yaptı.

17/11/2019 19:35