Polonya: 7 milyon 300 bin Ukraynalı mülteci Polonya'da kalabilir

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07/04/2022

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Polonya: 7 milyon 300 bin Ukraynalı mülteci Polonya'da kalabilir

Polonya Fonları ve Bölgesel Politika Bakan Yardımcısı Malgorzata Jarosinska-Jedynak, Polonya'da kalması muhtemel Ukraynalı mülteci sayısını 2 milyon 800 binden 7 milyon 300 bine çıkardıklarını açıkladı.

Polonya Fonları ve Bölgesel Politika Bakan Yardımcısı Malgorzata Jarosinska-Jedynak, yaptığı açıklamada, Polonya'nın şimdiye kadar yaklaşık 2,5 milyon Ukraynalı mülteciyi kabul ettiğini söyledi.

Ukraynalı mültecilerin bir kısmının başka ülkelere gittiğine dikkat çeken Jedynak, yapılan analizlere göre savaşın devam etmesi halinde 11 milyon Ukraynalının ülkelerini terk edebileceğini söyledi.

Jedynak, daha fazla mülteciye ev sahipliği yapabileceklerini belirterek "7 milyon 300 bin mültecinin Polonya'da kalabileceğini değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

BM Mülteciler Yüksek Komiserliği, savaşın başladığı 24 Şubat'tan bu yana 4 milyon 215 bin Ukraynalının ülkeden kaçtığını duyurdu.

07/04/2022 14:30
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TAGS: polonya, Rusya, Ukrayna, Birleşmiş Milletler
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