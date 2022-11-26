Polonya, Arabistan'ı devirdi

FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda Polonya, Suudi Arabistan'ı 2-0 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.

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26/11/2022

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Polonya, Arabistan'ı devirdi

FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda Polonya ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi

Education Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetti.

Müsabaka, 2-0'lık Polonya üstünlüğüyle noktalandı.

Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Zielinski ve 82. dakikada Lewandowski kaydetti.

Robert Lewandowski, böylelikle kariyerinin ilk Dünya Kupası golünü bulmuş oldu.

Puanını 4'e çıkaran Polonya, C Grubu'nda maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

3 puanlı Suudi Arabistan ise yine maç fazlasıyla 2. sırada kaldı.

Gruptaki üçüncü ve son maç takviminde Polonya, Arjantin ile karşı karşıya gelecek.

Suudi Arabistan'ın rakibi ise Meksika olacak. 

26/11/2022 17:11
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TAGS: Polonya, Arabistan’ı devirdi
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