Polonya, Arabistan'ı devirdi
FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda Polonya, Suudi Arabistan'ı 2-0 mağlup etti ve ilk galibiyetini aldı.
26/11/2022
FIFA Dünya Kupası C Grubu'nda Polonya ile Suudi Arabistan karşı karşıya geldi
Education Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Brezilyalı hakem Wilton Sampaio yönetti.
Müsabaka, 2-0'lık Polonya üstünlüğüyle noktalandı.
Kırmızı-beyazlılara galibiyeti getiren golleri 39. dakikada Zielinski ve 82. dakikada Lewandowski kaydetti.
Robert Lewandowski, böylelikle kariyerinin ilk Dünya Kupası golünü bulmuş oldu.
Puanını 4'e çıkaran Polonya, C Grubu'nda maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
3 puanlı Suudi Arabistan ise yine maç fazlasıyla 2. sırada kaldı.
Gruptaki üçüncü ve son maç takviminde Polonya, Arjantin ile karşı karşıya gelecek.
Suudi Arabistan'ın rakibi ise Meksika olacak.