Polonya-Belarus sınırında sığınmacı krizi: Yüzlerce göçmen, sınırdaki dikenli telleri parçalamaya çalışıyor

Polonya sınır muhafaza makamları, büyük bir sığınmacı kitlesinin Belarus'tan ülke topraklarına girme girişiminde bulunduğunu açıkladı. Twitter üzerinden yapılan açıklamada "Göçmenler sınırı geçmeyi zorlamak için ilk girişimlerini yapıyorlar" denildi ve sığınmacıların dikenli tel örgüyü geçmeye çalıştıklarını gösteren görüntüler paylaşıldı.

Sosyal medyada daha önce de Belarus'ta sığınmacıların kitleler halinde karayolu üzerinden Polonya sınırına doğru yürüdüğünü gösteren görüntüler paylaşılmıştı. Polonya ise sınırlarını korumak için ek asker görevlendirdiğini duyurmuştu. Sınıra konuşlandırılan asker sayısı Savunma Bakanlığı'nın açıklamasına göre 12 bini geçiyor.

Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Piotr Wawrzyk de "Belarus büyük bir olay yaratmak istiyor, tercihen ateş edilmesi ve kayıpların olması isteniyor. Medya haberlerine göre Kuznica Bialostocka yakınında büyük bir provokasyon hazırlıyorlar, burada kitlesel bir biçimde sınır geçişi girişimi olacak" demişti.

Avrupa Birliği, Belarus'u Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden gelen sığınmacıları AB ülkelerine geçme yönünde teşvik etmekle suçluyor. Bu adımın Batı'nın insan hakları ihlalleri nedeniyle uyguladığı yaptırımlara bir misilleme olduğu ileri sürülüyor.

LİTVANYA DA ALARMDA

AB üyesi olan komşu Litvanya da sınıra sığınmacı geçişine engel olmak için ek birlikler gönderildiğini duyurdu.

Litvanya İçişleri Bakanı Agne Bilotaite bugün düzenlediği basın toplantısında gönderilen asker sayısı ve askerlerin nereye konuşlandırılacağı konusunda güvenlik gerekçesiyle bilgi vermedi. Bilotaite sınır bölgesinde olağanüstü hal ilan edilip edilmeyeceğini ise bakanlar kurulunun değerlendireceğini belirtti.

Sürgündeki Belaruslu muhalif lider Svetlana Tihanovskaya da Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Belarus rejimi sınır krizini tırmandırıyor, sığınmacılar AB sınırına silahlı adamlar tarafından itiliyor. Sığınmacı kaçakçılığı, şiddet ve kötü muamele sona ermeli" dedi.

Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko ise bir sığınmacı krizi yarattığı iddiasını reddediyor ve Batı'yı sığınmacılar konusunda insani olmayan bir tutum almakla suçluyor.

7 SIĞINMACI ÖLÜ BULUNDU

Belarus'taki sığınmacıların ise soğuk hava şartları altında, yetersiz gıda ve tıbbi destek altında yaşamlarını sürdürmeye çalıştığı belirtiliyor.

Sınırın Polonya tarafında 7 sığınmacının ölü bulunduğu belirtiliyor. Belarus tarafında ise bu sayının daha da fazla olduğu ileri sürülüyor.

İnsan hakları örgütleri Polonya'yı uluslararası bir hak olan iltica hakkını tanımayarak sığınmacıları Belarus'a itmekle suçluyor.

Polonya ise attığı adımların yasal olduğunu ileri sürüyor. Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki Facebook hesabından yaptığı açıklamada "Polonya sınırı sadece haritada bir çizgi değildir. Hudut kutsaldır, onun için Leh kanı akmıştır" dedi.

İNSAN HAKLARI ÖRGÜTLERİNDEN ALMANYA'YA ÇAĞRI

İnsan hakları örgütleri Seebrücke ve LeaveNoOneBehind sığınmacılar için bir otobüs dolusu yardım malzemesini Polonya-Belarus sınırına götürdü. Gönderilen malzemeler arasında ayakkabı, çorap, kafa lambası ve cep telefonu bataryaları bulunuyor.

Kuruluşlar Berlin'den yardım malzemelerini göndermeden önce Almanya hükümetine de sığınmacıları kabul etme çağrısı yaptı.

Almanya'dan sığınmacılar için bir insani koridor açmasını isteyen kuruluşlar Polonya'dan da insan hakları ihlallerine son vermesini istedi.

Seebrücke aktivisti Tareq Alaows Avrupa Birliği'nin insanların sınırda soğuktan ve açlıktan ölmesine göz yumduğunu söyledi. Alaows sığınmacıların bir "silah" olarak kullanılabiliyor olmasının Alman iltica politikasında tecritin sürekli arttığının bir işareti olduğunu söyledi.

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08/11/2021 21:04