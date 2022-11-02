Polonya-Güney Kore nükleer santral anlaşmasının detayları 2 ay içinde netleşecek

Polonya Başbakan Yardımcısı Jacek Sasin, Güney Kore ile imzalanan nükleer santral anlaşmasının 2 ay içinde detaylı şekilde çalışılacağını duyurdu.

Polonya gazetesi Rzeczpospolita'ya konuşan Sasin, Güney Kore ile atılan imzaların iyi niyet çerçevesinde olsa da en kısa zamanda bağlayıcı bir anlaşmaya dönüşeceğini aktardı.

Atılan imzalar ve kararlılığın proje için "garanti" teşkil ettiğini belirten Sasin, "Yıl sonuna kadar, Polonya'daki Güney Kore nükleer santralinin çalışma takvimini ve proje için başlangıç maliyet tahmini ve finansman modelini öğreneceğiz." ifadelerini kullandı.

Sasin, söz konusu projenin "kazan-kazan" örneği olduğunu vurgulayarak, iki tarafın da projeye gereken önemi verdiğini dile getirdi.

Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, 31 Ekim'de yaptığı açıklamada, ülkesinin nükleer enerji programı kapsamında toplam 6 reaktöre sahip 3 nükleer santral inşa edeceğini söylemişti.

Bu kapsamda ilk anlaşma ABD, ikinci anlaşma Güney Kore ile imzalanmıştı.

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02/11/2022 10:22