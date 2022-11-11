Polonya, Ukrayna'ya 1570 yeni Starlink uydu ünitesi gönderdi

Ukrayna Dijital Dönüşüm Bakanı Mihaylo Fedorov, Polonya'nın Ukrayna'ya savaş sırasında hasar görenlerin yerine ek 1570 Starlink uydu ünitesi sağladığını duyurdu.

Fedorov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna genelinde elektrik tedarikinde sorunlar olduğu için söz konusu sistemlerin önemine işaret etti.

Bazı bölgelerde mobil operatörler ve internet servis sağlayıcılarının çalışmadığını vurgulayan Fedorov, hükümetin, iletişimin korunabilmesi için halka açık internet noktaları kuracağını aktardı.

Fedorov, Polonya'nın Ukrayna'ya savaş sırasında hasar görenlerin yerine 1570 Starlink uydu ünitesi sağladığı bilgisini paylaşarak bunların bir kısmının kurtarılmış bölgelerdeki yönetimlere verileceğini duyurdu.

Rusya'nın saldırılarının başlamasından bu yana Ukrayna'nın ortaklarından 20 binden fazla Starlink ünitesi aldığına dikkati çeken Fedorov, bunların 5 bininin Polonya hükümetince gönderildiğini kaydetti.

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11/11/2022 11:51