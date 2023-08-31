Polonya uyruklu evsiz şahıs araçta ölü bulundu

Güney Kıbrıs’ta ikamet eden ve bir süredir arkadaşının aracında yaşayan 39 yaşındaki Polonya uyruklu bir şahıs araçta ölü bulundu.

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31/08/2023

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Polonya uyruklu evsiz şahıs araçta ölü bulundu

Güney Kıbrıs’ta ikamet eden ve bir süredir arkadaşının aracında yaşayan 39 yaşındaki Polonya uyruklu bir şahıs araçta ölü bulundu.

Haravgi gazetesi, Baf’ta ikamet eden ancak bir süredir evsiz olan şahsın, geçici olarak barınma amaçlı kullandığı arkadaşının aracında ölü olarak bulunduğunu yazdı.

Polonya uyruklu şahsa yapılan ilk otopsinin, ölüm sebebinin doğal yollar olduğunu gösterdiğini belirten gazete, şahsın evsiz olan ve kendisiyle aynı araçta yaşayan yine Polonya uyruklu arkadaşına ise, olay sonrasında Rum makamlarca geçici barınma sağlandığını aktardı.

-Limasol’da bıçaklanan kadın yaralandı

Öte yandan, gazete bir diğer haberinde, 49 yaşındaki Vietnam uyruklu bir kadının, Limasol’da gece geç saatlerde yine başka bir Vietnamlı kadının bıçaklı saldırısına uğradığını yazdı.

Gazete, elinden ve boynundan yaralanan kadının ameliyat sonrası tedaviye alındığını belirtirken, Rum polisinin ise kadını bıçaklayan diğer Vietnamlı kadını aradığını aktardı.

31/08/2023 11:24
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TAGS: Güney Kıbrıs, haber, kıbrıs, Polonya
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