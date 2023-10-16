Polonya'da çıkış anketlerine göre iktidardaki sağcı parti çoğunluğu kaybediyor

Genel seçimler için sandık başına giden Polonya’da sandık çıkış anketi sonuçlarına göre iktidardaki Hukuk ve Adalet Partisi (PiS) parlamentodaki çoğunluğunu kaybediyor. Yeni hükümet, üç muhalefet partisinin oluşturduğu koalisyon öncülüğünde kurabilir.

Sandık çıkış anketlerinde sağcı PiS seçimde en fazla oyu alan parti oldu. Ancak ana muhalefet bloku konumundaki Sivil Koalisyon (KO), Üçüncü Yol İttifakı ve Sol Parti ise PiS karşısında daha fazla sandalye elde ediyor.

Ipsos tarafından yayımlanan sandık çıkış anketi sonuçlarına göre PiS, oyların yüzde 36,8’ini, KO yüzde 31,6’sını, Üçüncü Yol İttifakı yüzde 13'ünü ve Sol Parti ise yüzde 8,6'sını aldı.

KO lideri Donald Tusk, ülkenin sahip olduğu kötü günlerin artık sona erdiğini söyledi.

Kutuplaşan bir seçim süreci geçiren ülkede seçime katılım da 30 yıldan fazla bir zaman sonra en yüksek seviyeye çıktı.

Sonuçların doğru olması durumunda üç partinin koalisyon hükümetini kurması olası.

Jaroslaw Kaczynski’nin liderliğindeki PiS, iki dönemdir ülkeyi yönetiyordu.

İktidarı döneminde Avrupa Birliği ile ilişkileri zayıflayan PiS lideri, “partisinin başarısını başka bir dönem için sürdürüp sürdüremeyeceğini” bilmediğini söyledi.

66 yaşındaki Tusk ise başkent Varşova'da zafer mitingi havasında yaptığı konuşmasında, “Polonya kazandı, demokrasi kazandı” diyerek “Bu kötü zamanların sonu. Bu PiS hükümetinin sonu” dedi.

Tusk’ın seçmenleri çıkış anketlerinin yayımlanmasıyla birlikte büyük bir mutluluk yaşadı.

Seçim yetkilileri, 1989 yılında komünizmin çökmesinden bu yana ülkedeki en yüksek seçim katılımının yaşandığını belirtti.

Oylamanın, dün akşam yerel saatle 21.00’de tamamlandığı ancak Varşova ve Krakov'da 23.00'ten sonra bile seçmen kuyruklarının olduğu bildirildi.

Ipsos'un aktardığına göre, 18-29 yaş aralığındaki seçmenlerin oranı, 60 yaş ve üzerindekilerden daha fazlaydı.

PiS’in, Sejm olarak anılan 460 sandalyeli parlamentoda 200 milletvekiline sahip olması bekleniyor. Bu da çoğunluğu elde etmek için gereken 231 sandalyeden uzak. Seçimde 12 sandalye kazanan ve beklentilerin çok altında kaldığını kabul eden aşırı sağcı Konferasyon Partisi’nden de destek alması beklenmiyor.

Kaczynski seçim süresince rakibini Berlin ve Brüksel'in kuklası olarak gösterdi ve partisinin güçlü göçmen karşıtı politikalarını sürdürme sözü verdi.

Polonya’nın komünizmin çöküşünden bu yana çok kritik bir seçimle karşı karşıya olduğunu söyleyen Tusk, oylamanın ülkenin Avrupa Birliği'ndeki geleceği için de çok önemli olduğunu belirtti. 2007-2014 yılları arasında başbakanlık görevini üstlenmiş Tusk, Brüksel ile ilişkileri iyileştirmeyi ve PiS’in yargı reformları nedeniyle dondurulan 36 milyar euro değerindeki AB Covid pandemi fonlarını almayı vadetti.

PiS’in söz konusu yargı reformları, hükümet yanlısı hakimlerin üst mahkemelere yerleştirilmesiyle sonuçlanmıştı.