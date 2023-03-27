Polonya'da Rusya adına casusluk yaptığı iddia edilen kişi gözaltına alındı

Polonya'da Rusya için casusluk yaptığından şüphelenilen yabancı uyruklu kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Ülkenin kuzeyinde bulunan Gdansk şehrindeki savcılık tarafından yapılan açıklamada, şüphelinin soruşturma tamamlanana kadar 3 ay boyunca gözaltında tutulabileceği belirtildi.

Açıklamada, kimliği açıklanmayan kişinin Rus istihbaratına bilgi sağladığını itiraf ettiği aktarıldı.

Savcılık Sözcüsü Grazyna Wawryniuk, söz konusu yabancının ocaktan beri Polonya'da bulunduğunu ve ülkenin kuzeyindeki kilit altyapı ve güvenlik prosedürleri konusunda bilgi topladığını ifade etti.

Şüpheli, suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapse çarptırılabilecek.

Polonya'nın tek sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) terminali ve önemli limanları, ülkenin kuzeyinde yer alıyor.

Bu habere tepkiniz:



27/03/2023 15:13