Polonya’da Sovyet döneminden kalma anıtlar yıkıldı

Polonya, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarına tepki olarak Sovyet dönemine ait 4 askeri anıtı yıktı.

Avrupa ülkelerinin Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline karşı tepkileri devam ederken Polonya, Sovyetlerin simgelerini kaldırmak için harekete geçti. Polonya, Rusya’ya tepki olarak Sovyetlerden kalma Kızıl Ordu anıtlarını yıktı.

Byczyna, Bobolice, Glubczyce ve Staszow bölgelerinde yer alan anıtlar işçiler tarafından vinçler kullanılarak yıkılıp kaldırıldı.

Glubczyce’de anıtın önünde konuya ilişkin açıklama yapan Polonya Devlet Tarih Enstitüsü Başkanı Karol Nawrocki, anıtların kendi halkını ve diğer ulusları köleleştirip ve öldürmekle suçlanan bir sistemi temsil ettiğini söyledi.

Nawrocki, “Bu bir utanç anıtı, kazananların kurbanları aşağıladığı bir anıt. 1945’te Sovyetler Birliği bize özgürlük değil başka bir esaret getirdi. Polonya'yı ele geçirdikten sonra onu ganimet olarak gördüler” dedi.

Öte yandan, Rusya yasalarına göre ülke dışında bulunan Sovyet ordusu anıtlarını kaldıranlara karşı üç yıla kadar hapis cezası veriliyor.

Sovyetler dönemine ait 4 anıt, 1945’te Nazi Almanya’sı birliklerine karşı savaşırken ölen Kızıl Ordu askerleri anısına dikilmişti.

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28/10/2022 13:42