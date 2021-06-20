Polonya’da yangın faciası!

Polonya’nın güneyinde yer alan Podhale bölgesindeki Nowa Biala köyünde akşam saatlerinde yangın çıktı. Yangın evlerin birbirine yapışık olması nedeniyle hızla yayılırken, şu ana kadar alevlerin 47 evi sardığı bildirildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, ilk bilgilere göre 9 kişinin yaralandığı ifade edildi. Yaralılar çevre hastanelerde tedavi altına alınırken, yangına 400 itfaiye erinin müdahale ettiği aktarıldı.

Yangının nedeni henüz bilinmezken hava sıcaklığının 30 derecenin üzerinde olmasının yangının kontrol altına alınmasını güçleştirdiği kaydedildi. Köydeki evlerin birbirine yapışık şekilde inşa edilmiş olması nedeniyle bilançonun artmasından korkulurken, Nowa Biala köyünde yangına karşı zamanla yarış ise halen sürüyor.

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20/06/2021 09:22