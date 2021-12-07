Polonya’da yeni corona önlemleri: Mekanlar kapatılıyor, uzaktan eğitime geçiliyor

Corona virüsü kaynaklı günlük can kaybı sayısının 500’ü aştığı Polonya’da hükümet yeni kısıtlamalar getirdi. Corona virüsünün dördüncü dalgası ile mücadele eden Polonya’da, Sağlık Bakanı Adam Niedzielski düzenlediği basın toplantısıyla getirdikleri yeni önlemleri açıkladı.

Sağlık Bakanı Adam Niedzielski, Omicron mutasyonunun ortaya çıkmasının ardından geçtiğimiz hafta getirdikleri kısıtlamalar neticesinde durumun durağan hale geldiğini belirtirken, günlük yaklaşık 25 bin vakanın görüldüğü ülkede söz konusu sayısının azalmaması durumunda sağlık sistemi için büyük bir tehlike oluşacağını söyledi.

Şu an için bir düşüş ihtimali görmediklerini corona virüsünün beşinci dalgasında Omicron mutasyonunun etkili olmasını beklediklerini aktaran Adam Niedzielski, bu durumun kendilerini daha etkili önlemler almaya sevk ettiğini ifade etti. Niedzielski, bu kapsamda 1 Mart 2022 tarihinden itibaren sağlık çalışanları, öğretmenler ile polis, asker, itfaiye ve zabıta gibi üniforma taşıyan görevlilerden oluşan 3 meslek grubuna corona virüsü aşı şartı getirdiklerini duyurdu.

GECE KULÜPLERİ KAPATILIYOR, UZAKTAN EĞİTİME GEÇİLİYOR

Sağlık Bakanı Niedzielski, yaklaşmakta olan Noel ve yılbaşı kutlamaları için de çeşitli önlemler aldıklarını açıkladı. Karara göre, halen yüzde 50 kapasiteyle müşteri kabul eden restoran, kafe, bar, otel, sinema, tiyatro salonları, spor tesisleri, ibadet yerleri 15 Aralık’tan itibaren kapasitelerinin yüzde 30’u kadar müşteri ve ziyaretçi kabul edebilecek.

Söz konusu sınırlamaya aşılanmış kişilerin dahil olmayacağını aktaran Niedzielski, tüm eğitim ve öğretim kurumlarında 20 Aralık-9 Ocak tarihleri arasında uzaktan eğitim yapılacağını duyurdu.

Niedzielski, 15 Aralık’tan itibaren diskolar, gece kulüpleri ve dans merkezlerinin kapatılmasını kararlaştırdıklarını, ancak bir istisna olarak söz konusu yerlerin yalnızca yılbaşı gecesi açık olacağını ancak en fazla 100 kişi kabul edebileceklerini belirtti.

Kabul edilecek kişilerin tam aşılanmış olması şartı aranacak.

SON 24 SAATTE 504 CAN KAYBI

Polonya, 1 Aralık tarihinden itibaren Botsvana, Esvatini, Lesotho, Mozambik, Namibya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Zimbabve uçuşlarını askıya almıştı. AB ülkeleri dışından gelen yolculara ise test zorunluluğu ve 14 günlük karantina uygulaması getirmişti.

Öte yandan, Polonya Sağlık Bakanlığı’nın bugün açıkladığı verilere göre son 24 saatte ülke genelinde 19 bin 366 yeni vaka tespit edilirken, 504 kişi hayatını kaybetti. Salgının başından bu yana 3 milyon 184 bin 767 vakanın görüldüğü ülkede, 86 bin 205 kişi yaşamını yitirirken, bugüne kadar aşıları tamamlanan kişi sayısı ise 20 milyon 562 bin 999 oldu.

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07/12/2021 17:07