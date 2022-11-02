Polonya'da yerel yönetimler kömür dağıtacak

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, yerel yönetimlerin kömür dağıtımına imkan sağlayan yasayı "en kısa zamanda" imzalayacağını söyledi.

Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda, dün akşam saatlerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, durumun aciliyetinin farkında olduğunu söyledi.

Geçen hafta Polonya meclisi tarafından onaylanan tasarıya göre, yerel yönetim birimleri kömür dağıtma yetkisine sahip olacak.

Duda, yerel yönetimlerin kömür dağıtımına imkan sağlayan söz konusu yasayı "en kısa zamanda" imzalayacağını söyledi.

Atılacak bu adımla konutlara kömür dağıtımının hızlanması hedefleniyor.

Polonya, Avrupa'nın en büyük kömür rezervlerine sahip üçüncü ülkesi

Rusya'dan doğal gaz alımını tamamen durduran Polonya'nın, Norveç'ten doğal gaz almasına imkan sağlayan "Baltic Pipe" boru hattı 1 Ekim'de açılmıştı.

Polonya'da kömür enerji sepetinde önemli bir yer tutuyor. Ülke, konutların ısınması ve elektrik üretiminde de kömürü yoğun olarak kullanıyor.

British Petroleum (BP) verilerine göre, Polonya, Almanya ve Ukrayna'nın ardından Avrupa'nın en büyük kömür rezervlerine sahip ülkesi olarak dikkati çekiyor.

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02/11/2022 09:43