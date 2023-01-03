Polonya'da yılın ilk günü rekor sıcaklıkla geçti

Polonya'da yılın ilk gününde hava sıcaklığı 19 dereceye ulaşarak tüm zamanların en sıcak ocak ayının yaşanmasına neden oldu.

Polonya Meteoroloji Kurumundan yapılan açıklama göre başkent Varşova dahil ülkenin büyük kesiminde 1 Ocak'ta yüksek sıcaklıklar kaydedildi.

Aralık 2022'de eksi 18 derecenin altına düşen hava sıcaklıkları 2023'ün ilk gününde 19 dereceye ulaştı. Bu, tüm zamanların en sıcak ocak ayı olarak kayıtlara geçti.

Polonya aralıkta son on yılın en yoğun kar yağışını da yaşamıştı.

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03/01/2023 09:51