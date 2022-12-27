Polonya'nın Lodz şehrindeki hastanede çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti

Polonya'nın Lodz şehrinde bir hastanede çıkan yangında bir kişi öldü ve iki sağlık çalışanı yaralandı.

Polonya Haber Ajansına (PAP) göre, yangının hastalardan birinin içtiği sigaradan kaynaklı olabileceği ihtimali ağırlık kazanmış olsa da soruşturma sürüyor.

Gece yarısı çıkan yangın nedeniyle bir kişinin hayatını kaybettiği ve iki sağlık çalışanının yaralandığı, 40 hastanın da tahliye edildiği bilgisi paylaşıldı.

Ölen hastanın 72 yaşında bir kadın olduğu kaydedildi.

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27/12/2022 14:25