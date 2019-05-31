HABER KIBRIS

Pompeo, Almanya'da destek arıyor

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31/05/2019

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Pompeo, Almanya'da destek arıyor

ABD Dışişleri Bakanı Berlin'de Başbakan Merkel ve mevkidaşı Maas ile görüştü, Suriye'deki Alman askerlerinin görev süresini uzatmaya Federal Parlamento karar verecek.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, başkent Berlin'de  bulunan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile görüştü.

Merkel, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile Başbakanlıktaki görüşmesinden  önce ortak basın açıklaması yaptı.

Pompeo ile birçok sorunu konuşacaklarını ifade eden Merkel, bunların  Afganistan, Suriye, Libya, Rusya ve Ukrayna'nın geleceği gibi konular olduğunu  vurguladı.

Alman şansölye, 45 dakika sürecek görüşmede ayrıca terörle mücadelede  iş birliği konusunu da ele alacaklarını dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo da Almanya'nın ABD için önemli bir partner  ve müttefik olduğunu söyledi.

Pompeo, ''Ülkelerimizin önünde NATO'lu ortaklarımız ve tüm  müttefiklerimizle dünyadaki istikrar, barış ve güvenliğin sağlanması için  yapılması gereken önemli çalışmalar var.'' dedi.

ABD Dışişleri Bakanı, Merkel'den önce mevkidaşı Heiko Maas'la bir araya gelindi.

Görüşmenin ardından gerçekleşen ortak basın toplantısında konuşan Maas, Almanya'nın  Suriye'de DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri kapsamında görev yapan Alman askerlerinin görev sürelerinin uzatılması konusundaki kararı Federal Meclis'in  vereceğini söyledi.

"ABD'nin, Suriye'de üzerinde çalışılan güvenli bölge konusunda  Almanya'dan da hava desteği istemesine" ilişkin basında çıkan haberlere işaret  eden Maas, ''ABD'nin, desteklediğimiz yerel varlığını korumaya karar vermesinden  çok memnunuz. Ancak bundan sonrasına zamanı geldiğinde Federal Meclis'te karar  verilecek.'' diyerek, bu konuda açık bir destek sözü vermekten kaçındı.

Maas, Pompeo ile İran konusunu da konuştuklarına dikkati çekerek, ABD  ile Almanya'nın İran politikalarında aynı amacı güttüklerini ve İran'ın nükleer  silaha sahip olmaması ve balistik füze programı konusundaki aynı görüşleri  paylaştıklarını söyledi.

Ülkesinin, ABD ile İran konusundaki görüşlerinin zaman zaman farklılık  gösterdiğini vurgulayan Maas, yine de ortak hedefler konusunda net bir tutum  sergilediklerini ifade etti.

Maas, ABD'nin Çinli Huawei şirketi hakkındaki çekincelerini dile  getirerek, ülkesindeki 5G ihalesine girecek şirketlere de mesaj verdi. Alman  Bakan, ''Eğer bir şirket güvenlik garantisi konusunda yeterlilik sağlayamıyorsa,  o zaman bu konuda şansı daha az olacaktır.'' değerlendirmesinde bulundu.

Almanya, 3 yıldır Suriye'deki DEAŞ karşıtı koalisyona Tornado ve yakıt  ikmal tank uçaklarıyla destek veriyor. Ürdün'de konuşlanan Alman birliğinin görev  süresi 31 Ekim'de sona eriyor. Ancak ABD, Almanya'dan, gönderilmesi planlanan  yeni ABD birliği nedeniyle destek istiyor. Almanya'nın söz konusu birliğin görev  süresinin uzaması ve ABD'ye destek sağlanması konusunda 31 Ekim'den önce bu  konuyu Federal Meclis'te görüşüp karara bağlaması gerekiyor.

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TAGS: Pompeo, Almanya’da destek arıyor, haber, kıbrıs
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