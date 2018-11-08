Pompeo: BM himayesinde iki bölgeli, iki toplumlu federasyonu destekliyoruz

Rum Dışişleri Bakanı Nikos Christodoulides ile ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında çarşamba günü gerçekleştirilen görüşme konusunda ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından bir açıklama yapıldı.

Yazılı açıklamada “iki bakanın ABD-Güney Kıbrıs ilişkilerinin güçlendirilmesinin önemini teyit ettiğini ve güvenlik alanında ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusunda anlaşmanın Dışişleri Bakanı Christodoulides ve Bakan Yardımcı Wess Mitchel tarafından imzalanmasını selamladıkları” belirtildi.

“Anlaşma terörle mücadele konusundaki ortak ilgiye, deniz ve sınır güvenliğinin güçlendirilmesi ve bölgesel güvenliğin ilerletilmesine yer vermektedir” denilen yazılı açıklamada , “Pompeo Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesindeki kaynaklarıyla ilgili uzun yıllardır ABD politikasını teyit ederek, ABD’nin BM himayesinde, adanın iki bölgeli, iki toplumlu bir federasyon çatısı altında birleşmesi yönündeki çabaları desteklemeye devam ettiğini vurguladı” ifadesine yer verildi.