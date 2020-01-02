Pompeo, Kıbrıs ziyaretini erteledi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Özbekistan ve Kıbrıs'a olan ziyaretini erteledi.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus tarafından yapılan açıklamaya göre, resmi turu erteleme kararı “Irak'taki dipsiz durum” nedeniyle verildi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ortagus, "Pompeo turu, Sekreterin Irak'ta devam eden durumu izlemeye devam etmek ve Orta Doğu'daki Amerikalıların emniyetini ve güvenliğini sağlamak için Washington DC'de olması gerektiğinden ertelendi" dedi.

Twitter'dan yaptığı paylaşımda ise Morgan Ortagus, “Ziyaret öngörülebilir bir tarih için yeniden planlanacak ve Bay Pompeo bu ülkeleri ziyaret etmeyi dört gözle bekliyor” ifadelerine yer verdi.

02/01/2020 09:10