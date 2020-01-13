Pompeo Kıbrıs’a Baharda Gelecek

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ertelenen Kıbrıs ziyaretinin ilkbaharda gerçekleşeceği belirtildi.

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13/01/2020
HK

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Pompeo Kıbrıs’a Baharda Gelecek

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa Konularından Müsteşarı  Philip Reeker’in, geçtiğimiz cuma günü Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile telefonda görüştüğü belirtildi. 
Fileleftheros gazetesi, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Avrupa Konularından Müsteşarı  Philip Reeker’in, telefonda görüştüğü Rum Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis ile bölgedeki gelişmelerin yanı sıra ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ertelenen Kıbrıs ziyaretinin yeniden belirlenmesini ele aldığını yazdı.
Gazete bir hükümet kaynağının Rum Haber Ajansı’na yaptığı açıklamaya dayanarak ABD Dışişleri Bakanlığı’nın, Pompeo’nun Kıbrıs ziyaretinin,  “ilkbaharda bir ara gerçekleştirileceğini” öngördüğünü belirtti.

13/01/2020 12:50
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TAGS: amerika, haber, kıbrıs, Pompeo
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