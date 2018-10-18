Pompeo: Soruşturmanın en kısa sürede sonuçlanmasını bekliyoruz

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Suudi gazeteci Kaşıkçı soruşturmasının en kısa sürede sonuçlanmasını beklediklerini belirterek, "Başkan Trump'a, Suudilere birkaç gün daha süre vermemiz gerektiğini söyledim." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı Kaşıkçı görüşmesinin ardından basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı.

Suudi gazeteci Kaşıkçı'nın ortadan kaybolmasıyla ilgili soruşturmanın en kısa sürede sonuçlanmasını beklediklerini belirten Pompeo, ABD'nin ortaya çıkacak sonuçlara göre hareket edeceğini vurguladı.

"Birkaç gün daha vermemiz gerekiyor"

Pompeo, "Başkan Trump'a, onlara (Suudilere) birkaç gün daha süre vermemiz gerektiğini söyledim, böylece biz de gerçekleri tam olarak anlayabiliriz. Ondan sonra bu konuda vereceğimiz karşılığa ilişkin karar verebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan ve Türkiye ziyaretlerinde muhataplarıyla Kaşıkçı konusundaki taahhütlerini konuştuğunu dile getiren Pompeo, "Türkler ve Suudiler, Kaşıkçı'nın kaybolmasını ciddiye alıyor. ABD olarak Kaşıkçı olayını ciddiye aldığımızı Türklere ve Suudilere de ilettik." ifadelerini kullandı.

Pompeo ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü, Erdoğan'ın bu konuda Türkiye'nin kendi soruşturmasını ciddi şekilde yürüttüğünü ve sonuçları Suudilerle de paylaşacaklarını söylediğini ifade etti.

Suudi Arabistan'ın soruşturmasının sonuçlarını bekleyip göreceklerine dikkati çeken Pompeo, "Hepimiz Suudi Arabistan'ın atacağı adımı göreceğiz. Ondan sonra (Suudilerin soruşturmasının) güvenilir olup olmadığıyla ilgili bir karar verme şansımız olur. Gerçekler ortaya çıksın, ABD buna göre kararını verecektir." dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'nun, salı günü Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarette Veliaht Prens Muhammed Bin Selman ile yaptığı görüşmede, muhatabına muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasıyla ilgili soruşturmayı sonuçlandırması için 72 saat süre verdiği iddia edilmişti.