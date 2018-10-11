Pompeo’dan rahip Brunson açıklaması: Doğru karar olur

Türkiye ile ABD arasında kriz yaratan ve tutuklandıktan sonra geçtiğimiz ay ev hapsine alınan rahip Brunson hakkında ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo açıklamalarda bulundu. Amerika’nın Ulusal Güvenliği İçin Yahudi Enstitüsü isimli kuruluşun Washington’daki yemeğine katılan Pompeo, “Cuma günkü duruşmada Brunson’ın serbest bırakılması çok önemli bir adım olur ve Türkiye için doğru şey olur” dedi.

Pompeo, “Umuyorum ki çok kısa bir süre içerisinde Brunson ve eşi ABD’ye dönebilir. Türkiye’nin Brunson’ı serbest bırakması insani bir şey olur” dedi.

RAHİBİN AVUKATI KONUŞTU

ABD’li papaz Andrew Brunson’ın avukatı İsmail Cem Halavurt, müvekkiline yönelik uygulanan ev hapsinin sonlandırılmasını beklediklerini belirtti.

Brunson’ın 12 Ekim Cuma günü görülecek duruşması öncesinde DW Türkçe’ye açıklamalarda bulunan Halavurt, “Başından beri zaten serbest kalmasını bekliyoruz. Artık ona tahliye demeyelim, teknik olarak cezaevinden tahliye edilmiş durumda, sadece ev hapsinde. Artık kontrol hükümlerinin kaldırılmasını talep edeceğiz. Bize göre zaten çoktan serbest bırakılması gerekiyordu” dedi. Halavurt, kontrol hükümleri kaldırıldığı takdirde, “hem ev hapsinin hem de yurt dışına çıkış yasağının kaldırılacağını” düşündüğünü söyledi.