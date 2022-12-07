Popescu, Çavuşoğlu ile ortak basın toplantısı yaptı

Moldova Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Nicu Popescu, tahıl koridoru anlaşmasının dünyada gıda fiyatlarındaki artışı engellediğini ve Türkiye'nin bu anlaşmada oynadığı rolü takdir ettiklerini belirtti.

Bakan Popescu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilciliği'ndeki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Popescu, Bakan Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmede Türkiye ile Moldova arasındaki ikili ticaret, iki ülke ilişkilerinin geleceğinin yanı sıra Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş da dahil olmak üzere bazı konuları ele aldıklarını söyledi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle birçok insanın hayatını kaybettiğini dile getiren Popescu, söz konusu savaşın Moldova'yı da çok etkilediğini ifade etti.

Popescu, savaşın bölgedeki enerji güvenliğine olumsuz etkililerinin olduğuna, fiyat artışları yaşandığına dikkati çekti.

Ülkesinin, Ukrayna'dan elektrik alması nedeniyle Rus güçlerinin Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarının Moldova'da da elektrik kesintilerine yol açtığını aktaran Popescu, söz konusu savaşın Ukrayna'nın yanı sıra komşularını da etkilediğini vurguladı.

- "Türkiye bölgedeki güvenliğin ve barışın sağlanması için adımlar atıyor"

Bakan Popescu, Türkiye'nin bölgesinde oynadığı role değinerek, "Türkiye burada çok önemli bir rol oynuyor. Özellikle bu bölgedeki güvenliğin ve barışın sağlanması için gerekli adımları attığını biliyoruz. Bunun için de sizlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Türkiye ve Birleşmiş Milletlerin arabuluculuğunda varılan tahıl koridoru anlaşmasının ülkesi Moldova için de oldukça önemli olduğunun altını çizen Popescu, "Tahıl anlaşmasında Türkiye'nin oynadığı rolü çok takdir ediyoruz. Türkiye'nin (tahıl koridoru anlaşmasındaki) katkıları dünyada gıda fiyatlarındaki artışı engelledi." diye konuştu.

Popescu, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) Moldova'da hayata geçirdiği projelerin kendileri için çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Türkiye'nin, Romanya'nın ardından Moldova'nın en büyük ikinci ticari ortağı olduğunu aktaran Popescu, bu yılın sonunda iki ülkenin ticaret hacminin belirlenen hedef olan 1 milyar dolara ulaşacağını düşündüğünü kaydetti.

Popescu, Çavuşoğlu ile görüşmesinde Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütünün yeniden yapılanması ve Moldova'da Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'nin düzenlenmesi konusunun da ele alındığını belirterek Türkiye'nin bu konudaki desteğinden ötürü teşekkür etti.

Ülkesinin geleneksel gömleğinin UNESCO'nun İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Temsili Listesi'ne girdiğini anlatan Popescu, Moldova'nın kültürel mirası olan gömlekten Çavuşoğlu'na da hediye etti.

Toplantının soru cevap kısmında iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilere değinen Popescu, ilişkilerin bir forumda ele alınmasını planladıklarını dile getirdi.

Bakan Popescu, bazı somut projelerin de görüşmede masaya yatırıldığını ifade etti.

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07/12/2022 15:07