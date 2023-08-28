Popocatepetl Yanardağı'nda 1 günde 3 patlama!

Meksika'daki Popocatepetl yanardağında bir günde 3 patlama meydana geldi. Artan volkanik hareketlilik üzerine yetkililer, bölge sakinlerini uyardı.

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28/08/2023

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Popocatepetl Yanardağı'nda 1 günde 3 patlama!

Meksika'nın Puebla eyaletindeki Popocatepetl yanardağı yeniden faaliyete geçti.

Yanardağda bir gün içinde 3 patlama, 112 kez gaz ve kül çıkışı kaydedildi.

Meksika Ulusal Afet Önleme Merkezi, küllerin rüzgarın etkisiyle batı ve kuzeybatı yönlerine doğru yayıldığını belirtti.

Yerleşim birimlerinde hafif ve orta şiddette kül yağışlarının görülebileceğini ifade ederek bölge sakinlerini uyardı.

Meksika'nın en yüksek ikinci dağı Popocatepetl’in faaliyetlerinde son 2 yıldır artış görülüyor.

Yanardağda sene başından beri kaydedilen patlamaların sayısı, son patlamalarla birlikte 608'e yükseldi. 

28/08/2023 09:16
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TAGS: haber, kıbrıs, Popocatepetl Yanardağı
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