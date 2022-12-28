Popülerliğin kitabını yazan burçlar!

Bazı insanlar doğal olarak girdikleri bir ortamda en çok aranan kişi olurlar. Küçüklükten itibaren bu karizmatik insanlar diğer kişilerle kolayca bir bağ kurabilir ve her zaman her yere davet edilir. Bazı insanların neden bu kadar popüler olduğunu merak ettiyseniz, bunun astrolojiyle bir ilgisi olabilir. En popüler burçlar bu listede sizler için sıraladık.

İşte popüler olandan çevresindekilerin vazgeçilmezi olanlara doğru burçların sıralaması…

OĞLAK BURCU

Oğlaklar daha hedef odaklı olma eğilimindeyken , aynı zamanda kendilerini adamış arkadaşlar ve meslektaşlardır. Bu burçtakiler iyi bağlantılara sahiptir ve etraflarındaki insanlar için her zaman fazladan yol kat etmeye isteklidir.

Astrolog Jill Loftis , "Satürn titreşimleriyle yüklü Oğlak burçları, etraflarındaki çoğu şey hakkında ciddidir ve soğukkanlılıkla hesaplamış olsalar bile ilişkiler kurmak bunlardan biridir" diyor. Bu aranan burcun enerjisini mutlaka hayatınızda isteyeceğinize hiç şüphe yok.

BAŞAK BURCU

Başaklar, korkutucu yapıları ve mükemmeliyetçilikleri nedeniyle popüler bir burç olmayacak gibi görünebilir, ancak durum tam tersidir. Bazen başkalarının onları eleştirip eleştirmediğini merak ederek kendi içlerine kapanabilirler, ancak insanları gerçekten çeken beklenmedik, farklı bir yanları vardır.

Astrolog Ryan Marquardt, "Başaklar saf kalplidir, bu yüzden onlarla bir kez bağ kurduğunuzda, onları tanıma fırsatı için minnettar olacaksınız ve onları tekrar görmeyi dört gözle bekleyeceksiniz" diyor.

İKİZLER BURCU

Burçların sosyal kelebeği olan İkizler burcunun da oldukça popüler bir burç olması şaşırtıcı değil. Bu insanlar farklı sosyal gruplar arasında gidip gelirler ve kıskanılacak bir kolaylıkta bağlantılar kurarlar.

Bu hava grubu burcu popüler olabilir, ancak Loftis, yüzey seviyesinde çok fazla bağa dikkat etmeleri gerekebileceği konusunda uyarıyor. "Bazen çok sayıda insan tanırlar, ancak hepimizin ihtiyaç duyduğu derin dostluklar bunların çok azıdır."

YAY BURCU

Yay her zaman dışarıdadır, maceracıdır ve yeni insanlarla tanışmayı ve yeni şeyler denemeyi sever. Bir ortama girdiklerinde sürekli olarak o bulaşıcı, yüksek enerjiye sahip olmaları yokluklarında onları aramanıza neden olur. Büyük kişilikleri, ilişki kurmayı çok kolaylaştırır ve muhtemelen her yerden tanıdıkları biri vardır.

Loftis, "Geniş, eğlenceyi seven ve dünyayı dolaşan; Yay burçları çok seviliyor ve bunu biliyorlar" diyor.

ASLAN BURCU

Aslan burcu güneş tarafından yönetilir ve bencil doğalarında kendini gösterir. Bazen tamamen kendileriyle ilgili oldukları için kötü bir algı yaratsalar da, aslında gerçekten başkalarının yanında olmaktan zevk alır. Marquardt, "Aslan, herkesin içindeki çocuğu ortaya çıkaran mutlu, eğlenceyi seven bir burçtur" diyor.

Kişilik söz konusu olduğunda, bu insanlar sizi hafif ve tasasız hissettiren bir masumiyete ve her zaman kendi lehlerine çalışan yaratıcı bir enerjiye sahiptir.

TERAZİ BURCU

Pozitiflik ve çekicilik saçan bir burç olarak, çok sosyal Terazi burçlar arasında en popülerdir. En çok parladıkları yerler olan sosyal etkinlikleri ve kalabalıkları severler. Hava grubu burcu olan Teraziler etrafındakilerle iyi bağlantılar kurar ve sofistike bir hava verirler. Bu nedenle "tipik bir Terazi, çevrenizde bulabileceğiniz en popüler burçtur." Herkes bir Terazi hakkında sevecek bir şeyler bulabilir, bu yüzden onlara şimdiden en popüler ünvanını verebilirsiniz!

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28/12/2022 21:27