Popülizm ve partizanlık her yanı esir aldı

PARTİZANLIK VE ADAM KAYIRMAYLA, YANDAŞIN ÜÇ KURUŞ DAHA FAZLA KAZANMASI İÇGÜDÜSÜYLE ÜLKENİN GELDİĞİ DURUM ORTADA

POPÜLİZM VE PARTİZANLIK HER YANI ESİR ALDI. BUNUN ZARARINI TOPLUM OLARAK GÖRÜYORUZ. OYSA BİZİM PRATİK ÇÖZÜMLERE, HER ALANDA İŞBİRLİĞİNE İHTİYACIMIZ VAR…

Bizim memleketteki iktidar siyasetçileri kadar, gerçeklerden uzak, sorunlardan bir haber, popülizmin dibinde başka ülkede var mı emin değilim. İş yapmaktan uzak, sadece konuşan, konuştuklarını unutan, rüzgara göre savrulan, bir söylediği diğerini tutmayan…

Herhalde vatandaş da bunu istiyor, bunu seviyor ki, siyaset ve siyasetçi de bu temelde devam ediyor. Bu ülkenin kısa vadede büyük projelere ihtiyacı yok. İhtiyaç, basit, gündelik, pratik sorun çizmektir. Ha, bu kamu yapısında sorun çözmek olası mı? O da ayrı bir tartışma konusu

ÇAL; Çamlıbel- Alsancak- Lapta Belediye Başlanı buna en güzel örnek. Eski bir hikayemiz var, şahsı için kullanmayacağı makam, insan yok, onu anladım. Geçtiğimiz gün gene meydana çıktı. Öyle bir çıktı ki, sanırsınız iyilik havarisi, melek, şeker şey…

Neymiş? Boğaz Piknik Alanı’ndan geçmiş, bir de ne görsün? Leş. Pis… Çöp… İllak bir ortam. O an karar vermiş ki, lazım orası temizlensin. Dağları aşarak personeli ile oraya gelip temizlik için kolları sıvamış. Gelecek, temizleyecek ve halkımıza sonsuz bir hizmet verecek

Yorumlara bakıyorum, “Adamsın başkan…”, “ne eyisin başkan..” falan. Haliyle gündem olduğu için o da mutlu. Bölgesi için vergi ödeyen ama bunun farkında olmayan başkan şakşakçıları da başlıyor alkışa… Günübirlik, popülist, reklam kokan hareketler bunlar….

Oysa ne olmalı? Günübirlik sorun çözme yöntemlerinin halkın parasını boşa harcamaktan başka bir şey olmadığını anlamamız lazım. Alsancak halkının parasını bölge sınırlarının dışında birleş harcayabilirsiniz, sonra? İşte popülizm bu, sorun temelli çözüldü mü? Hayır

Boğaz Piknik Alanı bu ülkenin en çok kullanılan, hepimizin anıları olduğu, korunması gereken, gözümüz gibi bakmamız gereken bir alan. Maalesef bir çok alan gibi orası da partizan amaçlarla kiralanıyor. Yüzlerce insan geliyor, parasını ödüyor ve kirletip gidiyor

Her piknik gününün ardından oluşan çöp dağları gazetelere malzeme oluyor. Sonra? Orada birileri sadece para kazanıyor… Sorunu temelden çözecek, şeffaf, hesap verebilir sistemler geliştirmek boynumuzun borcudur. Oysa bizde tek bir amaç var, partilimiz de biraz para kazansın…

Boğaz Piknik Alanı da, diğer örnekler gibi siyasetçilerin sonunu düşünmeden, yakınlarına avantaj sağlamak için görevlerini kötüye kullandıkları onlarca olaydan sadece biri. Sonuç pislik içerisinde bir alan, ülke gibi. Sorunu çözmek için Dikmen Belediyesi’nin çağdaş bir önerisi var

Belediye başkanı Yüksel Çelebi, boş işlerle, popülizmle, partizanlıkla uğraşanlara bir çağrı yapıyor ve diyor ki: Burayı Dikmen Belediyesi’ne verin, etkiyi görün. Konu da bu kadar basittir aslında.

Partizanlık ve adam kayırmayla, yandaşın üç kuruş daha fazla kazanması içgüdüsüyle ülkenin geldiği durum ortada

Boğaz piknik alanı basit bir olay gibi dursa da o güzelim ülkemizin neden bu halde olduğunu, siyasetin neden iş bitiremeyen, sorunlara sorun yükleyen bir noktada olduğunu, partizanlığın, iş bilmezliğin, rüşvetçi sistemin aynası gibi duruyor. Popülizm ise buzdağının görünen yüzü

Sorunu çözecek makam belli. Sorunu çözmek için yöntem belli. Hızlı ve pratik bir kararla yıllardır aynı yöntemle sürekli aynı sonucu aldığımız bir olayı toplum gündeminden düşürmek, daha temiz daha çağdaş, amaca hizmet eden bir piknik alanı mümkün.

Makamların işbirliği yapması, iktidarların belediyeleri senden-

benden diye ayırmaması aslında bir çok sorunun ortadan kalkmasının altın formülü. Bunu beklemek ve istemek vergi veren bir vatandaş olarak benim hakkım. Hay sizin partizanlığınız batsın diyorum…