Porsche Mission R Konsepti tanıtıldı: Elektrikten gelen 1.088 beygirlik güç

Pandemi nedeniyle 2 yıllık aranın ardından fiziki olarak Münih'te düzenelen IAA fuarında yeni modeller ortaya çıkmaya devam ediyor.

Dört tekerlekten çekiş sistemine sahip olan Mission R, maksimumda 1088 beygir güce ulaşabiliyor. Aracın sabit gücü ise 689 beygir.

Yarış modundaki 1088 beygirlik gücün 435 beygiri ön akstan, 653 beygiri arka akstaki motorlardan geliyor.

Araç bu değerlerle 0'dan 100'e 2.5 saniyede çıkarken, 300 kilometreden fazla hıza ulaşabiliyor.

Yönetim Kurulu Başkanı Oliver Blume, "Porsche hayallerini gerçekleştiren insanların markasıdır. Bu motorsporları için de geçerli. Yenilikçi gücümüzü yarış pistinde deneyimliyor, yeni alanları zorlama cesareti gösteriyor ve hassas araçlara spor performansı ekliyoruz" dedi.

Blume, "Formule E Dünya Şampiyonasına katılmamıza ek olarak, elektrikli harekette bir sonraki büyük adımımızı atıyoruz. Bu konsept çalışması bizim tüketici spor araçlarındaki vizyonumuzdur. Mission R, performans, tasarım ve dayanıklılık gibi Porsche'yi güçlü yapan her şeyi barındırıyor" ifadelerini kullandı.

Araçta sürücü tamamen karbonfiber bir kafes içinde koruma altında. Bu koruyucu bölüm üst tarafta dışarıdan da görülebilen bir yapıya sahip.

Porsche gövdenin doğal elyaf takviyeli plastikten yapıldığını, ayrıca aynı malzemenin iç mekanda da büyük ölçüde görülebildiğini belirtiyor.

Mission R, sadece 1.2 metre yüksekliğinde, 4.3 metre uzunluğunda ve 1.9 metre genişliğinde.

Alman devi, son otuz yılda 4.400'den fazla Cup aracı teslim edildiğini belirtiyor.

Bu habere tepkiniz:



09/09/2021 09:19