Portekiz 6 gollü şovla turladı

FIFA Dünya Kupası son 16 turunda Portekiz, İsviçre'yi 6-1 mağlup etti ve adını çeyrek finale yazdırdı.

FIFA Dünya Kupası 2022 son 16 turunda Portekiz ile İsviçre karşı karşıya geldi.

Lusail Stadı'nda oynanan mücadelede Meksikalı hakem Cesar Arturo Ramos Palazuelos düdük çaldı.

Mücadele, 6-1'lik Portekiz üstünlüğüyle noktalandı.

Fernando Santos'un öğrencileri maça hızlı başladı. 17. dakikada Gonçalo Ramos, nefis bir vuruşla takımını öne geçirdi.

33'te sahneye tanıdık bir isim çıktı. Pepe, kafa vuruşuyla fileleri sarsarak durumu 2-0'a getirdi ve ilk yarı bu skorla bitti.

Portekiz ikinci yarıda da hakimiyetini korudu. 51'de Ramos, topu ağlarla buluşturarak durumu 3-0 yaptı.

Bu golden dört dakika sonra Raphael Guerreiro, farkı dörde taşıdı.

58. dakikada Akanji'nin kaydettiği gol skoru 4-1 yaptı.

67'de Ramos bir kez daha sahne alarak hat-trick'i tamamladı: 5-1.

Maçın kapanışını, 90+2. dakikada Leao harika bir vuruşla yaptı ve skoru tayin etti: 6-1.

Bu sonuçla Portekiz, çeyrek finalde Fas'ın rakibi oldu.

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06/12/2022 23:02