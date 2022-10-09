Portekiz Ligi | Benfica 4-2 Rio Ave (Maç Sonucu)

Portekiz Ligi'nde Benfica, geriye düştüğü maçta sahasında Rio Ave'yi 4-2 yendi.

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09/10/2022

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Portekiz Ligi | Benfica 4-2 Rio Ave (Maç Sonucu)

Benfica, gollü geçen maçta Rio Ave'yi mağlup etti.

Konuk ekip mücadelenin 6. dakikasında Fabio Conceicao'nun golüyle öne geçerken Benfica, Gonçalo Ramos'un 13. dakikada attığı golle skora dengeyi getirdi.

19. dakikada Jhonatan'ın kendi kalesine attığı golle öne geçen ev sahibi ekipte Gonçalo Ramos, 45+1'te tekrar sahneye çıktı ve takımının üçüncü golünü kaydetti.


Karşılaşmanın ilk yarısı Benfica'nın 3-1'lik üstünlüğüyle tamamlanırken Petar Masa, 62'de farkı üçe çıkardı.

Maçın son anlarına Benfica 4-1 önde girerken Rio Ave'de Gonçalo Rodrigues, 86. dakikada skoru belirleyen golü kaydetti. Bu sonuçla sahadan 3 puanla ayrılan Benfica, puanını 25'e yükseleterek liderliğini sürdürdü.

09/10/2022 11:43
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TAGS: Portekiz Ligi, Benfica, Rio Ave
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