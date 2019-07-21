Portekiz’de orman yangını! Bin kişi söndürmeye uğraşıyor
21/07/2019
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Portekiz’in ortasında, İspanya sınırı yakınlarında bulunan Castelo Branco kenti çevresinde çıkan orman yangınında, 7’si itfaiye görevlisi 8 kişi yaralandı. Yangını söndürme çalışmalarına binden fazla kişi katılıyor.
Portekiz haber ajansı Lusa’nın haberinde, ülkenin orta ve güneyindeki 7 bölgedeki 19 belediyede cumartesi günü çıkan yangınların büyük kısmının kontrol altına alındığı ancak Castelo Branco’da 25 kilometrelik alandaki yangın söndürme çalışmalarının zorlukla yürütüldüğü belirtildi.