Portekiz'i Fernandes uçurdu

Katar'da düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nın H Grubu ikinci maçında Portekiz, Uruguay'ı Bruno Fernandes'in golleriyle 2-0 mağlup etti ve son 16 turuna yükseldi.

FIFA Dünya Kupası H Grubu'nda Portekiz ile Uruguay karşı karşıya geldi.

Lusail Stadı'nda oynanan mücadeleyi, İranlı hakem Alireza Faghani yönetti.

Müsabaka, 2-0'lık Portekiz üstünlüğüyle noktalandı.

Fernando Santos'un ekibine galibiyeti getiren golleri 54 ve 90+3. (p) dakikalarda Bruno Fernandes kaydetti.

Uruguay'da Maxi Gomez, 72. dakikada oyuna dahil oldu ve 75'te bir topu direkten döndü.

Bu sonuçla 6 puana ulaşan Portekiz, bitime bir maç kala gruptan çıkmayı garantiledi.

1 puanda kalan Uruguay'ın şansıysa son maça kaldı.

Portekiz, gruptaki son maçında Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.

Uruguay ise tur için Gana'nın rakibi olacak.

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28/11/2022 23:09