Portekiz'i Leslie Kasırgası vurdu

Leslie Kasırgası Portekiz'de etkili olmaya başladı. Kasırga sebebiyle 30 kişinin yaralandığı açıklandı.

Kasırgaya hazırlıksız yakalanan Portekiz'de saatte 175 km hızla esen rüzgar sebebiyle çok sayıda evin çatısı uçtu, ağaçlar ve direkler devrildi.

Yeni yapılan değerlendirmede kasırganın rüzgar hızının ortalama 112 km olduğu belirtildi.

Merkezi, ülkenin başkenti Lizbon'a 120 km mesafede olan kasırga sebebiyle çok sayıda yerleşim yeri için kırmızı alarm uyarısı yapıldı.

Kasırganın karaya ilk vurduğu kıyı bölgelerde ağır hasar meydana geldi. 300 bin ev elektriksiz kaldı.

Çok sayıda ağacın yollara devrilmesi sebebiyle arama kurtarma ekipleri ulaşımda büyük sıkıntı yaşadı.

Portekizli yetkililer, kasırga sebebiyle 20 kişinin yaralandığını duyurdu. Kasırga sebebiyle İspanya da alarma geçti.

Uzmanlar, Atlas Okyanusu üzerinde oluşan kasırgaların Avrupa kıtasına nadiren ulaştığını aktardı.