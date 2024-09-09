Portekiz'in yıldızı Ronaldo galibiyeti getirdi

UEFA Uluslar A Ligi’nde Portekiz ile İskoçya karşılaştı. Mücadele 2-1 Portekiz lehine sona erdi.

ads ads ads ads
09/09/2024

ads
Portekiz'in yıldızı Ronaldo galibiyeti getirdi

UEFA Uluslar Ligi’nde mücadeleler devam ediyor. A Ligi’nde Portekiz ile İskoçya karşı karşıya geldi. 

Mücadele 2-1 Portekiz lehine sona erdi. İskoçya, henüz 7. dakikada McTominay'ın bulduğu golle maçta öne geçti. İkinci yarıda 54. dakikada Bruno Fernandes skoru eşitledi. Portekiz'de 88. dakikada sahne alan Cristiano Ronaldo takımına galibiyeti getirdi. 

Bu sonuçla birlikte Portekiz 2 maç sonunda 6 puanla grup liderliğinde yer aldı. İskoçya ise 2. maçını da kaybederek 0 puanla grubun dibine demirledi. 

09/09/2024 09:45
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
ad
TAGS: Portekiz# Ronaldo
MANŞETLER

HK SPOR

© 2024 Haber Kıbrıs Medya Danışmanlık ve Matbaacılık Ltd.