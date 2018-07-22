Porto, Aboubakar için 4 milyon euro istedi
Porto, Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna katmak istediği Vincent Aboubakar için 4 milyon euro talep etti.
22/07/2018
Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski futbolcusu Vincen Aboubakar için ilk teması kurdu.
Habertürk'ün haberine göre; Aboubakar'ı yeniden kiralamak isteyen siyah beyazlılar, Porto'dan 4 milyon euro yanıtını aldı.
Bu transfer için 3 milyon euro fiyat belirleyen Fikret Orman yönetimi, Portekiz ekibinden indirim talep edecek.
Öte yandan Kamerunlu golcü ise Beşiktaş'tan 3.5 milyon euro yıllık ücret talep etti.