Porto, Aboubakar için 4 milyon euro istedi

Forvet transferi için çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, eski futbolcusu Vincen Aboubakar için ilk teması kurdu.

Habertürk'ün haberine göre; Aboubakar'ı yeniden kiralamak isteyen siyah beyazlılar, Porto'dan 4 milyon euro yanıtını aldı.

Bu transfer için 3 milyon euro fiyat belirleyen Fikret Orman yönetimi, Portekiz ekibinden indirim talep edecek.

Öte yandan Kamerunlu golcü ise Beşiktaş'tan 3.5 milyon euro yıllık ücret talep etti.