Porto başkanı kulübe kahin atadı

Portekiz devi Porto'da başkan kulübe ilginç bir takviyede bulundu.

Record gazetesinin haberine göre Porto Başkanı Pinto da Costa kulübe maaşlı bir kahin aldı. İddiaya göre kulüp Madalena Aroso'ya bu iş için aylık 15 bin euro ödüyor.

Madalena Aroso kulüp yöneticileri arasında 'doktor' muamelesi görürken taraftarlar ise yüksek ücreti nedeniyle durumdan rahatsız.

Madalena Aroso'nun kulüpte işe başlamadan önce yıllar boyunca Pinto da Costa ile iletişimde olduğu ve Aroso'nun özellikle skor tahminleri için uzun süredir Pinto Da Costa ile temasta olduğu konuşuluyor.

Daha önce Portekiz'in bir diğer dev kulübü Benfica'nın da adı aynı iddialara karışmış ve yönetimin bir kahin ile çalıştığı yazılmıştı.

Porto bu sezon ne yaptı?

Portekiz Ligi'nde 14 hafta geride kalırken Porto ve son şampiyon Sporting zirveyi paylaşıyor. 38 puana sahip iki takım da şu ana kadar 12 kez kazanırken 2 maçtan beraberlikle ayrıldı ve hiç yenilmedi. Üçüncü Benfica ise 34 puanda.

Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid, Liverpool ve Milan ile yarışan Porto grubu 5 puanla üçüncü sırada bitirdi ve UEFA Avrupa Ligi play-off turuna gitti.

Porto, Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalabilmek için Galatasaray'ın grubunu ikinci bitiren Lazio ile karşılaşacak.

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18/12/2021 10:56