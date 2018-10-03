Porto Galatasaray maçının canlı yayınlanacağı kanal açıklandı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Porto ile oynayacağı maç dahil Devler Ligi'nde 2. hafta maçlarının hepsi beIN Sports ekranlarında olacak. UEFA Şampiyonlar Ligi’nin Türkiye yayın haklarına ilişkin görüşmeler halen devam ederken beIN SPORTS’tan beklenen açıklama geldi...

beIN Sports, Şampiyonlar Ligi heyecanının bu hafta da beIN Sports tarafından yayınlanacağını duyurdu.

Konuyla ilgili beIN Sports’tan şu açıklama yapıldı;

“FC Porto ile temsilcimiz Galatasaray arasında yarın gece saat 22.00'de oynanacak karşılaşma dahil olmak üzere, devler liginin ikinci haftasındaki 16 müsabaka, beIN SPORTS ekranlarında olacak.

Sporun Yıldızı paketi bulunan Digiturk üyeleri, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ikinci hafta müsabakaları ile birlikte sarı kırmızılı temsilcimizin heyecan dolu Porto maçını ek bir ücret ödemeden izleyebilecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanacak 8 karşılamayla başlayacak ikinci hafta heyecanı, sarı kırmızılı temsilcimizin Çarşamba akşamı saat 22.00'de Portekiz temsilcisi Porto ile oynayacağı müsabaka ve aynı gece oynanacak diğer 7 karşılaşmayla birlikte devam edecek.

Karşılaşmaları, Sporun Yıldızı paketi bulunan Digiturk üyeleri izleyebilecekler. Sporun Yıldızı paketi bulunmayan Digiturk üyeleri ise Sporun Yıldızı paketine üye olarak ya da izle öde sistemi ile maçları takip edebilecek.”