Porto iki yıl sonra kaybetti!
Portekiz Ligi'nde Benfica'ya 1-0 mağlup olan Porto, 3 Ekim 2020'den sonra ilk kez sahasında bir lig maçı kaybetti.
22/10/2022
Portekiz Ligi'nin 10. haftası dev bir maça sahne oldu.
Porto ile Benfica, Dragao Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Zorlu mücadeleyi Benfica, Rafa Silva'nın 72. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.
Bu sonuçla Porto, 3 Ekim 2020'den sonra ilk kez sahasında bir lig maçı kaybetti.
Porto'da Stephen Eustaquio 27. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.