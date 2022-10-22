Porto iki yıl sonra kaybetti!

Portekiz Ligi'nde Benfica'ya 1-0 mağlup olan Porto, 3 Ekim 2020'den sonra ilk kez sahasında bir lig maçı kaybetti.

ads ads ads ads
22/10/2022

ads
Porto iki yıl sonra kaybetti!

Portekiz Ligi'nin 10. haftası dev bir maça sahne oldu.

Porto ile Benfica, Dragao Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Zorlu mücadeleyi Benfica, Rafa Silva'nın 72. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Bu sonuçla Porto, 3 Ekim 2020'den sonra ilk kez sahasında bir lig maçı kaybetti.

Porto'da Stephen Eustaquio 27. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

22/10/2022 12:32
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Futbol, Portekiz, Porto-Benfica
MANŞETLER

HK SPOR

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.