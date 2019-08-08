Porto Riko'nun yeni valisi Adalet Bakanı Vazquez oldu

Yüksek Mahkeme, ABD'nin özerk adasında haftalar süren gösterilerin ardından koltuğunu bırakmak zorunda kalan Rossello'nun yerine geçecek ismi belirledi. Protestocular ise, Vazquez'in Rossello'nun uzantısı olduğunu savunuyor.

İçişlerinde bağımsız olan ABD'ye bağlı özerk bölge statüsündeki Karayip adası Porto Riko'da, hakkındaki yolsuzluk iddialarının uzun süre sokak gösterilerine yol açtığı Vali Ricardo Rossello'nun istifasının ardından yeni vali Adalet Bakanı Wanda Vazquez oldu.

Yüksek Mahkeme'nin, istifa eden Rossello'nun bir yasa maddesine dayanarak yerine eski ABD Temsilciler Meclisi Porto Riko Temsilcisi Pedro Pierluisi'ye bırakmasının anayasaya aykırı olduğuna hükmetmesinin ardından Vazquez, Porto Riko'nun yeni valisi olarak yemin etti.

Porto Riko'nun bir hafta içindeki üçüncü valisi olan Vazquez, "Hepimiz kararsızlığın ve belirsizliğin yol açtığı kaygıyı hissettik. Hayatım boyunca yaptığım gibi insanlara hizmet etmekten başka düşüncem olmadan ileri adım atıyorum." ifadelerini kullandı.

San Juan'daki resmi vali konutu önünde toplanan bir grup ise yeni vali Vazquez'in görevden ayrılması talebiyle protestolarını sürdürdü.

Vazquez'in de Rosello yönetiminin uzantısı olduğunu savunan kalabalık, "Suçlular cezasız kaldığı sürece barış olmaz." sloganları attı.