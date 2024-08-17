Porto'dan 2'de 2: Deplasmanda 3 puan
17/08/2024
Portekiz Ligi'nde Porto, deplasmanda Santa Clara'yı Ivan Jaime ve Galeno'nun golleriyle 2-0 mağlup etti.
Portekiz Ligi'nin 2. haftasının açılış mücadelesinde Porto, Santa Clara'yı deplasmanda yendi.
İlk yarıda bulduğu gollerle 3 puanı alan Porto, ligdeki ikinci maçından da galibiyetle ayrıldı.
Porto'nun gollerini 16. dakikada Ivan Jaime, 25. dakikada ise penaltıdan Galeno kaydetti.
Ev sahibi Santa Clara'da Adriano, 65. dakikada kırmızı kart gördü.
Porto ligdeki ilk maçında evinde Gil Vicente'yi 3-0 mağlup etmişti. Santa Clara ise Estoril deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
SEZONA KUPAYLA BAŞLADI
Porto, ligde yeni sezon öncesinde Sporting'le Portekiz Süper Kupası'nda karşı karşıya geldi.
3-0 geriye düşmesine rağmen maçtan 4-3'lük galibiyetle ayrılan Porto, kupayı müzesine götürdü.17/08/2024 10:08