Porto'dan 5 gollü açılış
07/08/2022
Portekiz liginde son şampiyon Porto, yeni sezondaki ilk maçında Maritimo'yu 5-1 mağlup etti.
Portekiz liginde 2022/23 sezonunun ilk haftasında Porto, sahasında Maritimo'yu ağırladı.
Baştan sona önde götürdüğü maçı 5-1 kazanan Porto, yeni sezona galibiyetle başladı.
Porto'ya galibiyeti getiren goller Mehdi Taremi (2), Evanilson, Ivan Marcano ve Toni Martinez'den geldi.
Maritimo'nun tek golünü ise 88. dakikada Claudio Winck kaydetti.
Portekiz liginin 2. haftasında Porto, Vizela'ya konuk olacak. Maritimo ise sahasında Chaves'le karşı karşıya gelecek.