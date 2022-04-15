“Portreler, Stiller ve Hikayeleri” Projesi DAÜ’de Hayata Geçiyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Rektörlüğü tarafından geliştirilen “Portreler, Stiller ve Hikayeleri” projesi, 16 Nisan 2022 Cumartesi günü, saat 10:00’da, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı Müze Alanı’nda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açılışını gerçekleştireceği sergi ile başlayacak. Bir sene boyunca Perşembe, Cuma ve Cumartesi günleri 10:00 – 17:00 saatlerinde açık kalacak olan sergide, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) yerel sanatçılarının portre sanatını kullanarak oluşturdukları eserler sergilenecek. Aynı zamanda yıl boyunca sergi ile ilişkili olarak çocuk, genç ve yetişkinlere yönelik olarak geliştirilen özel eğitim programları uygulanacak. Bunlar arasında farklı yaş gruplarına göre içeriği de değişen atölye çalışmaları, sergi mekanında uygulanacak ve sanat eserinin algılanmasına yönelik çalışmalar, sanatçılarla birlikte yapılacak söyleşi ve sergi irdelemesi gibi programlar bulunuyor.

Atölyeler ve Turlar Mayıs’ta Başlayacak

“Portreler, Stiller ve Hikayeleri” başlıklı sergi ve proje programı kapsamında, Mayıs ayından itibaren çeşitli atölyeler ve turlar gerçekleştirilecek. Kolajın ne olduğu ve tekniklerinin nasıl uygulanacağının öğretileceği Kolaj Portre Atölyesi (5-7, 8-11, 12-14, 15-17 yaş grupları için); heykeli, yani üç boyutlu çalışmaları içeren etkinlikte katılımcıların üçüncü boyutu keşfedeceği ve uygulamayı öğreneceği Büst Atölyesi (5-7, 8-11, 12-14, 15-17 yaş grupları için); sanat teknikleri ve anlayışları konusunda bilgi verilerek görünen / gerçekçi bir biçimin nasıl soyut veya kübist bir yapıya dönüşeceğinin deneyimleneceği Soyut ve Kübist Atölye (12-14 ve 15-17 yaş grupları için); sergi ekibi tarafından yapılacak bir ön bilgilendirme, sanat tarihçileri eşliğinde yapılacak sergi turu ve tur sonu yapılacak soru-cevap/anket kısmını kapsayan Tur Programı (13-16, 17 ve üstü yaş grupları için Türkçe veya İngilizce); sergi bünyesinde çalışması bulunan bir sanatçının davet edileceği, sanatçının çalışmaları üzerine bir söyleşinin düzenleneceği ve söyleşi sonrası sanatçı eşliğinde serginin gezileceği ve/veya atölye çalışmasının gerçekleştirileceği Sanatçı Katılımlı Geziler ve Turlar (17 ve üstü yaş grupları için); gelinecek tarihin iki hafta öncesinde sayı ve kitle bilgisi verilmek kaydıyla, istenilen aktivite veya gruba özel hazırlanacak program eşliğinde yapılacak olan Randevulu Geziler/Özel Gruplara Programlar düzenlenecek.

Perşembe günleri atölye çalışmaları, Cuma günleri turlar, Cumartesi günleri özel gruplar/programlar ve her ayın ilk Cumartesi günü sanatçıyla söyleşi, tur ve/veya atölye çalışmaları yapılacak. Bu proje ile çocukların ve gençlerin aktif katılımını sağlamak, konuşarak, tartışarak, inceleyerek sanat eserlerini anlayabilmelerine imkan yaratmak, ardında da yaratıcılıklarını kullanarak eğlenceli ve özgür bir ortamda kendi eserlerini / portrelerini yaratmalarına olanak sağlamak amaçlanıyor. “Portreler, Stiller ve Hikayeleri” projesi hakkında detaylı bilgi ve randevu için 0539 118 42 77 numaralı telefondan, [email protected] başlıklı e-mail adresinden veya http://artcollection.emu.edu.tr linkinden erişim sağlanabiliyor.

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15/04/2022 15:24