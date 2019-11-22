Poşet çayın farklı kullanım alanları

Günlük yaşantınızda sıklıkla tüketmeyi sevdiğiniz poşet çayın farklı farklı kullanım alanları olduğunu biliyor muydunuz? Ayakkabı kokusunu gidermesinden tutun da saç kepeklerini yok etmesine kadar pek çok konuda size yardımcı olacak poşet çayın bilinmeyen faydaları...

KÖTÜ AYAKKABI KOKULARINI GİDERİYOR: Ayakkabılarınız kötü kokuyorsa ve bu durumun üstesinden gelemiyorsanız poşet çay ile bu sorundan kolaylıkla kurtulabilirsiniz. Nasıl mı? Tükettiğiniz poşet çayı çöpe atmak yerine kurutun ve ayakkabınızın içerisinde bekletin.

DİŞ ETLERİNE İYİ GELİYOR: Poşet çayın bir başka kullanım alanı ise diş etlerine iyi gelmesidir. Özellikle diş etlerindeki kanamaların giderilmesine yardımcı olmaktadır. Poşet çayı gazlı bez işlevi görüp ısırabilirsiniz.

TEMİZLİKTE DE KULLANABİLİRSİNİZ: Parlatıcı özelliği ile ayna ve cam temizliğinizde çay poşetini kullanabilirsiniz. Her zamankinden daha parlak ve temiz görünecektir.

SAÇ KEPEKLERİNE VEDA EDEBİLİRSİNİZ: Başa bela olan saç kepeklerinden kurtulamanın bir başka yolu da poşet çaydan geçiyor. Kepeklerinizden kurtulmak için akşamdan demlediğiniz poşet çay ile saçlarınızı banyodan 1 saat önceden yıkamanız yeterli olacaktır. Gözle görülür değişimi kısa süre içerisinde fark edebileceksiniz.

22/11/2019 09:55