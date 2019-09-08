Poşet taşı sağlıklı kal

İngiliz bilim insanları, alışveriş yapmak ve market poşetlerini taşımak gibi günlük fiziksel aktivitelerin kalp, diyabet, tansiyon ve felç gibi hastalıklardan koruduğunu açıkladı. Uzmanlar haftalık ortalama 150 dakika egzersiz öneriyor.

İngiltere Kamu Sağlığı İdaresi, yetişkinlerin yaptığı günlük fiziksel aktivitelerin kalp, diyabet, tansiyon ve felç gibi hastalıklardan korunmak için en iyi yol olduğunu açıkladı. İngiltere Sağlık Bakanlığı’nın 2011’den beri ilk kez güncellenen resmi fiziksel aktivite kılavuzunda bu etkinliklerin haftada en az iki kez yapılması gerektiğine dikkat çekildi. Uzmanlar haftalık 150 dakika orta yoğunlukta ya da daha tempolu 75 dakikalık fiziksel aktivite öneriyor. Bu sürenin tüm haftaya yayılması gerektiğine dikkat çekilen araştırmada, alışveriş yapma, market poşeti taşıma ve bahçe işleriyle uğraşmanın iyi birer seçenek olduğu vurgulandı.

DİYABET VE KALP RİSKİNİ DÜŞÜRÜYOR

Haftalık 150 dakikalık orta hızdaki egzersizin, tip 2 diyabet riskini yüzde 40, kalp hastalıklarına yakalanma riskini yüzde 35, depresyon ihtimalini ise yüzde 30 oranında düşürdüğü belirtiliyor. Günlük yaşamdaki küçük tercihlerin de sağlık açısından büyük yarar sağlayacağını belirten uzmanlar asansör yerine merdivenleri kullanmayı, otobüsten bir durak önce inip eve yürümeyi ve ev işlerini sıklaştırmayı öneriyor.