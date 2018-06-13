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Posta Dairesi '2018 FİFA Dünya Kupası Rusya' Konulu Anma Pul Serisi Çıkardı

Posta Dairesi, “2018 FİFA Dünya Kupası Rusya” konulu anma pul serisi çıkardı.

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13/06/2018

Posta Dairesi '2018 FİFA Dünya Kupası Rusya' Konulu Anma Pul Serisi Çıkardı
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1.50 TL’lik iki puldan oluşan anma pul serisi, yarın satışa sunulacak. Pul serisiyle birlikte ilk gün zarfı da satışa çıkarılacak.
Posta Dairesi  Müdürü Sövüda Tabak, yaptığı açıklamada, “2018 FİFA Dünya Kupası Rusya” konulu anma pul serisinin, Müdürlüğünce Bolan Dijital Baskı Ltd’de baskı yapılıp, perforesi Devlet Basımevi’nde gerçekleştirildiğini belirtti

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TAGS: Posta Dairesi, 2018 FİFA Dünya Kupası Rusya pul, haber, kıbrıs
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