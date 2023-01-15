Posta Dairesi 59 yaşında….Posta Dairesi Müdürü Örs: Mektubun edebi yanı da var

KKTC Posta Dairesi Müdürü Yusuf Örs, Postanın güncel gereksinimleri karşılamak için yeni yöntemler kullanmaya başladığını söyledi. Şu anda Dairenin mektup taşımanın yanı sıra kargo, elektronik ticaret ve finansal hizmetler alanlarında da yenilikçi çözümler ürettiğini bildiren Örs, gönderilerin online takip edilebildiğini ifade etti.

Örs, dijitalleşen dünyada mektubun eski önemini kaybettiği zannedilse de mektubun öneminin hâlâ sürdüğünü dile getirdi, mektup yazmanın edebi yanına işaret etti.

Geçtiğimiz hafta 59’uncu yaşını kutlayan Posta Dairesi’nin müdürü Örs, TAK muhabirinin sorularını yanıtladı.

-“Kıbrıslı Türklerin kendi yönetimleri altında kurduğu ilk devlet dairesi”

1960’ta kurulan ortak cumhuriyetin yıkılmasıyla Kıbrıslı Türkler işlerine bile gidemez hale geldiğini söyleyen Örs, Kıbrıslı Türklerin yönetimden dışlandığını anımsattı. KKTC Posta Dairesi’nin Kanlı Noel olayından 15 gün sonra 6 Ocak 1964’te kurulduğunu ifade eden Örs, Posta’nın ayrıca Kıbrıslı Türklerin kendi yönetimleri altında kurduğu ilk devlet dairesi olduğuna işaret etti.

“Halihazırda bu bina, Posta binasıydı. Kıbrıslı Türkler bu binayı Kıbrıs Türk Posta İdaresi olarak ilan ederek faaliyetlerine devam etti” diyen Örs, izole şekilde yaşamak durumunda kalan Kıbrıslı Türklere posta iletmek için bir teşkilat gerektiğini, Posta İdaresi’nin de bu işlevi yerine getirdiğini ifade etti.

-“Kıbrıslı Türkler arasındaki bağlantı için yaşamsal önem…”

Örs, o dönem Kıbrıslı Türkler arasındaki bağlantıyı kuran Posta’nın, bu anlamda yaşamsal bir öneme sahip olduğunu da vurguladı.

Süreç içerisinde yönetimlerin değiştiğini ve tüm sürede Posta İdaresi’nin işlevini sürdürdüğünü dile getiren Örs, KKTC’nin kurulmasıyla “KKTC Posta Dairesi” adını alan kurumun şu an Lefkoşa’daki genel müdürlük, 6 ilçede 6 idare amirliği ve 37 şube ile görevlerini yapmaya devam ettiğini kaydetti.

Postanın güncel gereksinimleri karşılamak için yeni yöntemler kullanmaya başladığına işaret eden Örs, şu anda Dairenin mektup taşımanın yanı sıra kargo, elektronik ticaret ve finansal hizmetler alanlarında da yenilikçi çözümler ürettiğini anlattı.

- “Mektup hâlâ önemli… Ayrıca mektubun edebi bir yanı da var”

Dijitalleşen dünyada mektup gönderiminin eski önemini kaybettiği zannedilse de durumun böyle olmadığını söyleyen Örs, bürokratik işlemler, devlet daireleri ya da bankaların ihbarnamelerinin hâlâ mektupla gönderildiğini anımsattı.

Örs, insanların sevdiklerine mektup gönderme alışkanlığı azalmış da olsa, mektubun hâlâ değerli olduğunu, çünkü mektup yazmanın edebi bir yanı da bulunduğunu kaydetti.

- “Gönderiler online takip edilebiliyor”

Türkiye Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) vasıtasıyla, uluslararası posta otomasyon sistemine dahil olduklarını dile getiren Örs, bu sayede gönderilerin dünya çapında takip edilebildiğini ifade etti.

Örs bu sistem sayesinde gönderinin mevcut pozisyonunun ya da teslim alınıp alınmadığını takip edilebildiğini belirtti.

- “Kum zambakları pul koleksiyonlarında yerini alacak”

Bu yılki pul temaları hakkında da konuşan Örs, endemik bir bitki olan ve tükenme tehlikesi bulunan kum zambaklarına dikkat çekmek için bu konuda bir pul serisi hazırlayacaklarını açıkladı.

Avrupa Postalar Birliği’nin önerdiği “barış” temalı pulların da değerlendirileceğini ifade eden Örs, Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılını kutlamak için de özel pullar basılacağını kaydetti.

-“Kısıtlı imkanlarla çalışıyoruz, 45 tevziatçı kadrosu boş”

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Posta Dairesi’nin halka ve dünyaya daha kaliteli ve daha hızlı hizmet vermek için özveriyle görev yaptığını kaydeden Örs, kısıtlı imkanlarla çalıştıklarını söyledi, dağıtım yapacak tevziatçı kadrosunda 45 kişilik açık olduğunu dile getirdi.

Örs, tüm Posta Dairesi personeline, verdikleri emekler için sonsuz teşekkürlerini sunarak, başarılı çalışmalarının devamı temennisini de sözlerine ekledi.

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15/01/2023 12:08