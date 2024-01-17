Posta Dairesi Müdürü Baysal’dan posta kutusu açıklama

Posta Dairesi Müdürü Fatma Baysal, gönderilerin zarar görmeden ulaşabilmesi için herkesin ev veya iş yerlerine posta kutusu monte etmesi veya var olan posta kutularını ulaşılabilecek bir konuma taşıması gerektiğini belirtti.

Baysal yaptığı yazılı açıklamada, mektup, davetiye, banka extreleri, dergi ve bunun gibi birçok kişiye özel belgelerin dağıtımı yapılırken, alıcısına ulaşana kadar zarar gördüğü ile ilgili birçok şikâyetin bilgilerine geldiğini kaydetti.

Pek çok konutta posta kutusu bulunmadığını ifade eden Baysal, dağıtımcıların, mektup - dergi- önemli evrak gibi gönderileri konut sahibinin ulaşabileceğini düşündüğü yerlere bıraktığını belirtti.

“Gönderilerin tarafınıza zarar görmeden ulaşabilmesi için herkesin ev veya iş yerlerine posta kutusu monte etmesi, var olan posta kutularını da ulaşılabilecek bir konuma taşıması gerekmektedir” diyen Baysal, aksi takdirde başta hava şartlarının getirdiği zararlar olmak üzere ellerinde olmayan birçok sebepten dolayı gönderilerin zarar görebildiğini kaydetti.