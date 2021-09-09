Posta Dairesi ‘Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları’ Konulu Pul Serisini Satışa Sundu

Posta Dairesi, Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları konulu pul serisini bugünden itibaren satışa sundu.

Posta Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Lefkoşa'da Devlet Basımevi'nde dijital baskı usulü ile 16'lı (15 pul ve 1 vinyet ) tabakalar halinde filigranlı kâğıda bastırılan bu pullar, Postada bir yıl süre ile satışta olacak.

Serideki 2.00 TL'lik pulda, Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Millî Takımı'na KKTC'den katılan ve 2016 Rio Paralimpik Oyunları'nda yarışan İbrahim Yavuz, serideki 3.00 TL'lik pulda ise, Türkiye Atletizm Kadın Millî Takımı'na KKTC'den katılan ve 2012 Londra Olimpiyat Oyunları'nda yarışan Meliz Redif resmedildi.

Bu habere tepkiniz:



09/09/2021 13:16