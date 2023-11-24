Posta Dairesi personeline dijitalleşme eğitimi...

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24/11/2023

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Posta Dairesi personeline dijitalleşme eğitimi...


Posta Dairesi Müdürlüğü personeline dijitalleşme eğitimi verildi.

Posta Dairesi Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleşen eğitimde, kurumsal belgelerin yasal mevzuat ve standartlara uygun olarak elektronik ortamda güvenli ve etkin bir şekilde yönetilmesi ile teknolojik ve yasal gelişmelerin dijital sisteme hızlı ve hatasız biçimde adapte edilmesi konuları işlendi.

Konuya ilişkin yazılı açıklama yapan Posta Dairesi Müdürü Fatma Baysal, Posta Dairesi’nin kurumsal olarak dijitalleşme yönünde önemli adımlar attığını, bunlardan birinin de personelin eğitilmesi ve bilgilerinin güncel tutulması olduğunu ifade etti.

 Fatma Baysal, “Dünyadaki dijital değişim posta hizmetlerine de yansımıştır, bu nedenle posta hizmetlerinde yaşanan dönüşüm konusunda personelimizi geliştiren ve aldıkları bilgilerini pekiştiren eğitimlerimiz yıl boyu belirli aralıklarla devam edecek” dedi. 

Baysal, Posta Dairesi’nin dijital altyapısının geliştirilmesi ve personelin bu konuda eğitilmesiyle, vatandaşa daha hızlı ve kaliteli hizmet sunulurken, 6 ilçedeki toplam 36 şube ile iletişimin daha hızlı ve güvenli yapılabileceğini sözlerine ekledi.

24/11/2023 17:16
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TAGS: Posta Dairesi, haber, kktc
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